В Лондоне произошла перестрелка в ресторане
В Лондоне случилась перестрелка в ресторане, после которой двое молодых людей были ранены. Информацию передала пресс-служба Скотланд-Ярда.
По предварительным сведениям, двое 16-летних молодых людей в ресторане в восточной части Лондона стали пострадавшими после стрельбы, которую начал неизвестный нападавший. Потерпевших отвезли в больницу, состояние их оценивается как стабильное. В данное время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личность злоумышленника.
По предварительным сведениям, двое 16-летних молодых людей в ресторане в восточной части Лондона стали пострадавшими после стрельбы, которую начал неизвестный нападавший. Потерпевших отвезли в больницу, состояние их оценивается как стабильное. В данное время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства инцидента, а также личность злоумышленника.
Автор: Дягилев Михаил