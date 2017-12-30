В Москве ввели план «Перехват» после убийства человека
Правоохранительные органы столицы ввели в Москве план «Перехват» после убийства человека и ранения другого пострадавшего на востоке мегаполиса. По предварительным данным, в совершении преступления подозревают двух человек, скрывшихся на автомобиле марки Lada Priora серебристого цвета.
Убийство двое подозреваемых совершили вчера вечером, 29 декабря, на шоссе Энтузиастов. В одной из квартир был найден труп с огнестрельными ранениями. Также стало известно, что еще один человек получил ранения. О состоянии его здоровья сведений пока нет.
Правоохранители инициировали возбуждение уголовного дела по нескольким статьям. План «Перехват» вводился в Москве и накануне, 27 декабря. Тогда разыскивали экс-владельца кондитерской фабрики «Меньшевик». Подозреваемого удалось задержать на следующий день утром возле типографии, которая находится на ул. Правды.
Убийство двое подозреваемых совершили вчера вечером, 29 декабря, на шоссе Энтузиастов. В одной из квартир был найден труп с огнестрельными ранениями. Также стало известно, что еще один человек получил ранения. О состоянии его здоровья сведений пока нет.
Правоохранители инициировали возбуждение уголовного дела по нескольким статьям. План «Перехват» вводился в Москве и накануне, 27 декабря. Тогда разыскивали экс-владельца кондитерской фабрики «Меньшевик». Подозреваемого удалось задержать на следующий день утром возле типографии, которая находится на ул. Правды.
Автор: Ирина Доброва