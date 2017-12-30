В Чебоксарах нашли труп местного жителя под колесами чужой машины
В Чебоксарах этим утром обнаружен труп местного гражданина под колесами чужой припаркованной машины. Тело нашли жильцы соседнего дома, которые опознали погибшего.
В полицию свидетели без промедления обратились в 9 утра, когда на улице Афанасьева у дома №7 хозяин авто Chevrolet увидел под своей машиной труп неизвестного. Позже соседи дали правоохранителям показания, по которым и выяснилось, что до этого умерший проживал в том же самом дворе, где был найден. Следственный комитет Чувашии проводит проверку и дальнейший опрос очевидцев происшествия.
В полицию свидетели без промедления обратились в 9 утра, когда на улице Афанасьева у дома №7 хозяин авто Chevrolet увидел под своей машиной труп неизвестного. Позже соседи дали правоохранителям показания, по которым и выяснилось, что до этого умерший проживал в том же самом дворе, где был найден. Следственный комитет Чувашии проводит проверку и дальнейший опрос очевидцев происшествия.
Автор: Долгих Анна