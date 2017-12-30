«Дом-2»: Странное фото Ольги Бузовой с подругой раскритиковали в Сети
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, которую сильно раскритиковали. В комментариях к фото, где начинающая певица стоит в обнимку со своей подругой, недоброжелатели оставили свои многочисленные отзывы.
За последнее время Ольга Бузова представляла на всеобщее обозрение множество всяческих фотографий, где она позировала в разных нарядах, как откровенных, так и просто оригинальных. В этот раз ведущая «Дом-2» для снимка выбрала абсолютно пристойный стиль, но внимание общественности привлекло другое. На фото Бузова стоит с подругой в ресторане, где девушки ужинали и обсуждали секреты. По словам самой начинающей поп-звезды, эта подруга никогда в жизни ее не посмела предать.
Данную фотографию Ольги Бузовой тут же бурно обсудили подписчики Instagram. Поклонники как всегда были в восхищении своей любимицей, а вот ненавистники раскритиковали одежду звезды. Некоторые злопыхатели заявили, что этот наряд на ведущей «Дом-2» больше похож на стиль «гопника», а для визита в ресторан можно было придумать одежду и поприличней. Другие фолловеры прокомментировали снимок Бузовой, будто бы на фото звезда очень сильно напоминает трансвестита, и присутствует подозрительный блеск в глазах. Несмотря ни на что, в течение нескольких часов публикацию начинающей певицы с подругой оценили более 200 тыс. человек.
За последнее время Ольга Бузова представляла на всеобщее обозрение множество всяческих фотографий, где она позировала в разных нарядах, как откровенных, так и просто оригинальных. В этот раз ведущая «Дом-2» для снимка выбрала абсолютно пристойный стиль, но внимание общественности привлекло другое. На фото Бузова стоит с подругой в ресторане, где девушки ужинали и обсуждали секреты. По словам самой начинающей поп-звезды, эта подруга никогда в жизни ее не посмела предать.
Данную фотографию Ольги Бузовой тут же бурно обсудили подписчики Instagram. Поклонники как всегда были в восхищении своей любимицей, а вот ненавистники раскритиковали одежду звезды. Некоторые злопыхатели заявили, что этот наряд на ведущей «Дом-2» больше похож на стиль «гопника», а для визита в ресторан можно было придумать одежду и поприличней. Другие фолловеры прокомментировали снимок Бузовой, будто бы на фото звезда очень сильно напоминает трансвестита, и присутствует подозрительный блеск в глазах. Несмотря ни на что, в течение нескольких часов публикацию начинающей певицы с подругой оценили более 200 тыс. человек.
Автор: Дягилев Михаил