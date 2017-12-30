В Сети появилось фото спецназовца Дениса Портнягина, совершившего засекреченный подвиг
В Сети, а именно на канале Telegram одного из российских корреспондентов, появилось фото спецназовца Дениса Портнягина, совершившего засекреченный подвиг во время проведения антитеррористической операции на территории Сирии. Владимир Путин вручил герою медаль «Золотая Звезда» и пожал ему руку.
Глава государства встретился с военными, которые принимали участие в операции в Сирии. Ефрейтор Сил спецопераций получил знак отличия, но о его подвиге сведений нет. Корреспондент написал, что случившееся засекречено, а подробности антитеррористической операции раскроют, возможно, через десятки лет.
Денис Портнягин отмечен за выполнение специальных задач. Появились сведения, что детальней о его подвиге расскажут в конце февраля 2018 года. Владимир Путин встретился с военнослужащими в Кремле два дня назад, 28 декабря.
Глава государства встретился с военными, которые принимали участие в операции в Сирии. Ефрейтор Сил спецопераций получил знак отличия, но о его подвиге сведений нет. Корреспондент написал, что случившееся засекречено, а подробности антитеррористической операции раскроют, возможно, через десятки лет.
Денис Портнягин отмечен за выполнение специальных задач. Появились сведения, что детальней о его подвиге расскажут в конце февраля 2018 года. Владимир Путин встретился с военнослужащими в Кремле два дня назад, 28 декабря.
Автор: Ирина Доброва