В Петербурге с ранениями госпитализирован активист «Артподготовки» Владимир Иванютенко
В Санкт-Петербурге доставлен в больницу Владимир Иванютенко, активист «Артподготовки» (организации, признанной экстремистской и запрещенной в России). Иванютенко получил проникающие ножевые ранения.
Госпитализация произошла после состоявшегося на активиста нападения. Во Всемирной сети в аккаунте Facebook появилось сообщение о ножевых ранениях, полученных Владимиром Иванютенко. Активист находится в реанимационном отделении одной из городских больниц. Ему нанесены ножевые ранения - это установлено врачами. В полиции сообщили, что нападение состоялось, когда мужчина выходил из дома, где он проживает. Согласно предварительному диагнозу, у активиста повреждены внутренние органы и желудок. В пресс-службе больницы подтвердили, что у них в реанимации действительно находится пациент по имени Владимир Иванютенко. При этом информация о состоянии здоровья пациента не уточняется.
В соцсети «ВКонтакте» Диана Ретинская, соратница Иванютенко, написала, что получила сообщение угрожающего характера, адресованное лично ей. Ранее, в октябре, красноярским краевым судом «Артподготовка» было признана экстремистской организацией.
Госпитализация произошла после состоявшегося на активиста нападения. Во Всемирной сети в аккаунте Facebook появилось сообщение о ножевых ранениях, полученных Владимиром Иванютенко. Активист находится в реанимационном отделении одной из городских больниц. Ему нанесены ножевые ранения - это установлено врачами. В полиции сообщили, что нападение состоялось, когда мужчина выходил из дома, где он проживает. Согласно предварительному диагнозу, у активиста повреждены внутренние органы и желудок. В пресс-службе больницы подтвердили, что у них в реанимации действительно находится пациент по имени Владимир Иванютенко. При этом информация о состоянии здоровья пациента не уточняется.
В соцсети «ВКонтакте» Диана Ретинская, соратница Иванютенко, написала, что получила сообщение угрожающего характера, адресованное лично ей. Ранее, в октябре, красноярским краевым судом «Артподготовка» было признана экстремистской организацией.
Автор: Семен Зайцев