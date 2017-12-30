Сергей Шнуров в стихах поздравил подписчиков с наступающим Новым годом
Сергей Шнуров поздравил подписчиков своего аккаунта в Instagram с наступающим Новым годом. По словам лидера группы «Ленинград», он уже начал активно готовиться к празднованию.
«Хочу пожелать всем счастья и радости. Именно они являются двигателями жизни. Деньги и прочие блага сами к вам не придут, из-за чего надо работать и делать все, чего требует судьба. Этот год был довольно сложным, но нам удалось его прожить, так что проживем и следующий. Стоит пожелать терпения, которого многим не хватает», - рассказал Шнуров в своем ролике.
На видео лидер группы «Ленинград» открыл праздничную бутылку шампанского и выпил за следующий год. Поклонники также поздравили кумира с наступающим Новым годом, пожелав ему семейного благополучия и как можно больше новых хитов. Ролик за считанные минуты собрал более 40 тысяч просмотров.
«Хочу пожелать всем счастья и радости. Именно они являются двигателями жизни. Деньги и прочие блага сами к вам не придут, из-за чего надо работать и делать все, чего требует судьба. Этот год был довольно сложным, но нам удалось его прожить, так что проживем и следующий. Стоит пожелать терпения, которого многим не хватает», - рассказал Шнуров в своем ролике.
На видео лидер группы «Ленинград» открыл праздничную бутылку шампанского и выпил за следующий год. Поклонники также поздравили кумира с наступающим Новым годом, пожелав ему семейного благополучия и как можно больше новых хитов. Ролик за считанные минуты собрал более 40 тысяч просмотров.
Автор: Махов Артем