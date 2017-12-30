В Волгоградской области пьяный водитель сбил группу людей, есть жертвы
В Волгоградской области, а именно в городе Котово, пьяный водитель сбил группу людей, выходивших из кафе. Сообщается, что есть жертвы – погибла 26-летняя девушка, еще трое пострадавших госпитализированы.
Согласно сведениям сотрудников пресс-центра ГУ МВД по региону, правоохранители задержали 34-летнего водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие зафиксировали около двух часов ночи по столичному времени на улице Чапаева. Подозреваемый был за рулем автомобиля Ford Focus и совершил наезд на группу людей, которые шли из кафе после празднования дня рождения. Девушка, которая погибла под колесами машины, была в этот день именинница. В аварии пострадали еще одна женщина и двое мужчин, все они пребывают в медучреждении с различными травмами и повреждениями.
Подозреваемый только в прошлом месяце вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное убийство. Котовчанин одолжил автомобиль у своего родственника, чтобы прокатиться по ночному городу. Девушка, у которой был день рождения, скончалась от полученных травм в результате аварии до прибытия медиков. На данный момент пьяный водитель находится под стражей.
Согласно сведениям сотрудников пресс-центра ГУ МВД по региону, правоохранители задержали 34-летнего водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие зафиксировали около двух часов ночи по столичному времени на улице Чапаева. Подозреваемый был за рулем автомобиля Ford Focus и совершил наезд на группу людей, которые шли из кафе после празднования дня рождения. Девушка, которая погибла под колесами машины, была в этот день именинница. В аварии пострадали еще одна женщина и двое мужчин, все они пребывают в медучреждении с различными травмами и повреждениями.
Подозреваемый только в прошлом месяце вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное убийство. Котовчанин одолжил автомобиль у своего родственника, чтобы прокатиться по ночному городу. Девушка, у которой был день рождения, скончалась от полученных травм в результате аварии до прибытия медиков. На данный момент пьяный водитель находится под стражей.
Автор: Ирина Доброва