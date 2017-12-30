Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие оценки экспертов
Седан бизнес-класса Toyota Camry новой генерации получил высшие оценки экспертов. Автомобили в модификациях XLE, LE, SE и XSE начнут производить в России в первой половине 2018 года.
Автомобиль, имеющий прежнее название, представляет собой совершенно иное транспортное средство, обладающие высокотехнологичными решениями. Машина прошла полную модернизацию, включая концептуально измененный кузов. Эксперты отмечают глубокие ниши воздухозаборников в переднем бампере, капот выполнен обтекаемым. Светодиодные фары уменьшены, фирменный логотип размещен на декоративном элементе, окрашенном в цвет кузова. Отмечены увеличенные арки колес и эксклюзивные легкосплавные диски. Модель получила хромированные элементы отделки кузова. Под капотом модификаций XSE и XLE расположен V-образный 6-цилиндровый 3,5-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 301 л. с. Модели SE и XE получили 4-цилиндровый 2,5-литровый двигатель.
До контрольных 100 км/ч XSE разгоняется за 5,8 с, модель SE - за 7,9 с. Во всех случаях двигатели сопряжены с 8-ступенчатой КПП. Версия с V-образной «шестёркой» на 200 футов тяжелее других комплектаций.
Автомобиль, имеющий прежнее название, представляет собой совершенно иное транспортное средство, обладающие высокотехнологичными решениями. Машина прошла полную модернизацию, включая концептуально измененный кузов. Эксперты отмечают глубокие ниши воздухозаборников в переднем бампере, капот выполнен обтекаемым. Светодиодные фары уменьшены, фирменный логотип размещен на декоративном элементе, окрашенном в цвет кузова. Отмечены увеличенные арки колес и эксклюзивные легкосплавные диски. Модель получила хромированные элементы отделки кузова. Под капотом модификаций XSE и XLE расположен V-образный 6-цилиндровый 3,5-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 301 л. с. Модели SE и XE получили 4-цилиндровый 2,5-литровый двигатель.
До контрольных 100 км/ч XSE разгоняется за 5,8 с, модель SE - за 7,9 с. Во всех случаях двигатели сопряжены с 8-ступенчатой КПП. Версия с V-образной «шестёркой» на 200 футов тяжелее других комплектаций.
Автор: Семен Зайцев