Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Авто

Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие оценки экспертов
Седан бизнес-класса Toyota Camry новой генерации получил высшие оценки экспертов. Автомобили в модификациях XLE, LE, SE и XSE начнут производить в России в первой половине 2018 года.

Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие оценки экспертов


Автомобиль, имеющий прежнее название, представляет собой совершенно иное транспортное средство, обладающие высокотехнологичными решениями. Машина прошла полную модернизацию, включая концептуально измененный кузов. Эксперты отмечают глубокие ниши воздухозаборников в переднем бампере, капот выполнен обтекаемым. Светодиодные фары уменьшены, фирменный логотип размещен на декоративном элементе, окрашенном в цвет кузова. Отмечены увеличенные арки колес и эксклюзивные легкосплавные диски. Модель получила хромированные элементы отделки кузова. Под капотом модификаций XSE и XLE расположен V-образный 6-цилиндровый 3,5-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 301 л. с. Модели SE и XE получили 4-цилиндровый 2,5-литровый двигатель.

До контрольных 100 км/ч XSE разгоняется за 5,8 с, модель SE - за 7,9 с. Во всех случаях двигатели сопряжены с 8-ступенчатой КПП. Версия с V-образной «шестёркой» на 200 футов тяжелее других комплектаций.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:40
Читайте также
Загрузка...
Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в
Порошенко подписал закон о бюджете Украины на
ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик
Навальный не признает выборы без конкуренции,
Верховный суд признал законным недопуск
В Сети появилось фото спецназовца Дениса
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с
Эксперты: В новом году стоит готовиться к
В следующем году в Москве запустят 29 новых
В Подмосковье образовалась 20-километровая пробка
В Москве в новогоднюю ночь с 10 площадок на
Добавление комментария
Последние новости
30.12, 17:25 СМИ опубликовали видеосюжет с места двойного убийства в
30.12, 17:12 Евгения Феофилактова удивила поклонников сексуальным
30.12, 17:04 Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации
30.12, 17:00 Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в Новогоднюю
30.12, 16:50 Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год с
30.12, 16:45 На востоке Москвы застрелили мужчину и ранили женщину
30.12, 16:33 ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик «Единой
30.12, 16:22 Самолет, следовавший из Грузии в Грецию, совершил
30.12, 16:10 В Приморье на улице неизвестный зарезал влюблённую пару
30.12, 16:00 Навальный не признает выборы без конкуренции,
30.12, 15:50 Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост
30.12, 15:40 Седан Toyota Camry нового поколения получил высшие
30.12, 15:30 В Волгоградской области пьяный водитель сбил группу
30.12, 15:20 Верховный суд признал законным недопуск Навального на
30.12, 15:10 Сергей Шнуров в стихах поздравил подписчиков с
30.12, 15:00 В Сети появилось фото спецназовца Дениса Портнягина,
30.12, 14:50 В Петербурге с ранениями госпитализирован активист
30.12, 14:40 «Дом-2»: Странное фото Ольги Бузовой с подругой
30.12, 14:30 В Москве ввели план «Перехват» после убийства человека
30.12, 14:20 В Лондоне произошла перестрелка в ресторане