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exclusive / Шоу-бизнес

Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост
Гарик Харламов сделал своей дочери Насте подарок в виде букета цветов на вырост. На опубликованной юмористом фотографии видно, что рост его ребенка меньше размера всей цветочной композиции.

Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост


Шоумен Гарик Харламов держит марку юмориста, как на сцене, так и в обычной жизни. Недавно он решил поделиться с фанатами забавным снимком, на котором его маленькая дочь Анастасия стоит, держа в руках цветочный букет, который по размерам превосходит ее саму. Как любящий отец дочери, Гарик Харламов сделал подарок своей юной принцессе, преподнеся ей красно-белую цветочную композицию из роз и ромашек, но просчитался с размером.

Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост


Выяснилось, что букет оказался больше самой Насти, но девочке все равно подарок пришелся по душе, и она крепко прижала цветы к себе, даже будто спряталась за ними. Получившийся забавный вид Гарик Харламов с юмором оценил и прокомментировал в своем Instagram.

«Преподнес дочери букетик на вырост», – пошутил шоумен, разъясняя оригинальную публикацию. Фанаты положительно отнеслись к точному комментарию российского юмориста и поддержали его настроение. Было отмечено, что такой поступок красочно характеризует Гарика Харламова в роли положительного и примерного отца.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 15:50
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