Гарик Харламов подарил дочери цветы на вырост
Гарик Харламов сделал своей дочери Насте подарок в виде букета цветов на вырост. На опубликованной юмористом фотографии видно, что рост его ребенка меньше размера всей цветочной композиции.
Шоумен Гарик Харламов держит марку юмориста, как на сцене, так и в обычной жизни. Недавно он решил поделиться с фанатами забавным снимком, на котором его маленькая дочь Анастасия стоит, держа в руках цветочный букет, который по размерам превосходит ее саму. Как любящий отец дочери, Гарик Харламов сделал подарок своей юной принцессе, преподнеся ей красно-белую цветочную композицию из роз и ромашек, но просчитался с размером.
Выяснилось, что букет оказался больше самой Насти, но девочке все равно подарок пришелся по душе, и она крепко прижала цветы к себе, даже будто спряталась за ними. Получившийся забавный вид Гарик Харламов с юмором оценил и прокомментировал в своем Instagram.
«Преподнес дочери букетик на вырост», – пошутил шоумен, разъясняя оригинальную публикацию. Фанаты положительно отнеслись к точному комментарию российского юмориста и поддержали его настроение. Было отмечено, что такой поступок красочно характеризует Гарика Харламова в роли положительного и примерного отца.
Шоумен Гарик Харламов держит марку юмориста, как на сцене, так и в обычной жизни. Недавно он решил поделиться с фанатами забавным снимком, на котором его маленькая дочь Анастасия стоит, держа в руках цветочный букет, который по размерам превосходит ее саму. Как любящий отец дочери, Гарик Харламов сделал подарок своей юной принцессе, преподнеся ей красно-белую цветочную композицию из роз и ромашек, но просчитался с размером.
Выяснилось, что букет оказался больше самой Насти, но девочке все равно подарок пришелся по душе, и она крепко прижала цветы к себе, даже будто спряталась за ними. Получившийся забавный вид Гарик Харламов с юмором оценил и прокомментировал в своем Instagram.
«Преподнес дочери букетик на вырост», – пошутил шоумен, разъясняя оригинальную публикацию. Фанаты положительно отнеслись к точному комментарию российского юмориста и поддержали его настроение. Было отмечено, что такой поступок красочно характеризует Гарика Харламова в роли положительного и примерного отца.
Автор: Дягилев Михаил