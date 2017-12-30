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exclusive / Политика / Россия

Верховный суд признал законным недопуск Навального на выборы президента РФ
Решением Верховного суда признан законным недопуск оппозиционера Алексея Навального на выборы президента РФ. Было постановлено отклонить жалобу в отношении действий ЦИК (Центральная избирательная комиссия).

Верховный суд признал законным недопуск Навального на выборы президента РФ


Отказ в регистрации Алексея Навально на выборах российского президента обусловлен тем, что баллотирующийся кандидат имеет судимость, которая на данный момент не погашена и не снята. Эти сведения ЦИК официально запросила у МВД.

На заседании в Верховном суде оппозиционер не присутствовал лично, отдав право представлять собственные интересы адвокатам. Юристы со стороны Навального настаивали на том, что выдвигать кандидатуру на выборы президента РФ имеет право каждый гражданин страны, и это прописано в Конституции. Все вводимые запреты и ограничения на это действие приняли с помощью различных законодательных проектов, вводимых парламентом. При этом Конституцию государства принял всенародный референдум, поэтому она обладает большей юридической силой. Поэтому, по мнению оппозиционера, ЦИК в состоянии принять индивидуальное решение, несмотря на повторный приговор, который касается «дела Кировлеса».

Представители ЦИК отстаивали в суде свою позицию и подчеркнули, что гражданин, который хочет баллотироваться, должен обладать «избирательным пассивным правом». В результате эта позиция была названа представителями прокуратуры законной.
Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 15:20
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