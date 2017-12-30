Роскачество нашло следы краба в крабовом мясе
Роскачество провело проверку крабовых палочек. По словам специалистов, некоторые бренды действительно используют в своей продукции мясо крабов.
В ходе экспертизы были проверены 30 образцов крабовых палочек от разных брендов. По словам специалистов, только 2 из них показали положительные результаты по составу. В трех видах крабовых палочек было выявлено мясо краба. Эксперты отмечают, что в большей части продуктов применялась белая рыба сурими.
Любовь Абрамова, являющаяся специалистом ВНИИ, рассказала, что крабовое мясо является одним из главных источников белка, ввиду чего очень полезно для человека. Кроме того, в нем почти нет жиров, что дает возможность употреблять продукт, даже сидя на диете.
В ходе экспертизы были проверены 30 образцов крабовых палочек от разных брендов. По словам специалистов, только 2 из них показали положительные результаты по составу. В трех видах крабовых палочек было выявлено мясо краба. Эксперты отмечают, что в большей части продуктов применялась белая рыба сурими.
Любовь Абрамова, являющаяся специалистом ВНИИ, рассказала, что крабовое мясо является одним из главных источников белка, ввиду чего очень полезно для человека. Кроме того, в нем почти нет жиров, что дает возможность употреблять продукт, даже сидя на диете.
Автор: Махов Артем