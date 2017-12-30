Ростуризм подготовил памятку о мерах безопасности для российских туристов
В Ростуризме подготовили и опубликовали памятку о соблюдении мер безопасности для российских туристов во время новогодних празднований в экзотических странах. Рекомендации формировались согласно выбору мест отдыха самими гражданами.
По данным статистики туристических компаний, в период наступающих новогодних праздников российские любители путешествий собираются поехать на отдых в следующие страны: Индия (5%), Вьетнам (7%), Турция (8%), ОАЭ (15%), Таиланд - 18%. Федеральное агентство по туризму настоятельно советует перед совершением поездки досконально изучить обычаи и хотя бы основную часть законов той страны, в которую они собираются отправиться. Также не будет лишней информация о том, как обстоит нынешняя политическая ситуация, какова обстановка с преступностью и как предупредить возникновение наиболее вероятных видов болезней.
В противном случае, просто однажды выкурив сигарету или вейп в пределах Таиланда, можно очутиться в местной тюрьме. Не имея представлений о преступном мире в Турции, остаться в той стране без документов и багажа смертельно опасно, а, проигнорировав способы стандартной медицинской защиты, подхватить каких-либо паразитов на территории Индии тем более рискованно.
По данным статистики туристических компаний, в период наступающих новогодних праздников российские любители путешествий собираются поехать на отдых в следующие страны: Индия (5%), Вьетнам (7%), Турция (8%), ОАЭ (15%), Таиланд - 18%. Федеральное агентство по туризму настоятельно советует перед совершением поездки досконально изучить обычаи и хотя бы основную часть законов той страны, в которую они собираются отправиться. Также не будет лишней информация о том, как обстоит нынешняя политическая ситуация, какова обстановка с преступностью и как предупредить возникновение наиболее вероятных видов болезней.
В противном случае, просто однажды выкурив сигарету или вейп в пределах Таиланда, можно очутиться в местной тюрьме. Не имея представлений о преступном мире в Турции, остаться в той стране без документов и багажа смертельно опасно, а, проигнорировав способы стандартной медицинской защиты, подхватить каких-либо паразитов на территории Индии тем более рискованно.
Автор: Дягилев Михаил