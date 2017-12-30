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Навальный не признает выборы без конкуренции, комментируя решение Верховного суда
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал решение Верховного суда, принятое накануне, о его недопуске на выборы президента. Судьи поддержали мнение ЦИК и назвали отказ законным. Навальный заявил, что не признает выборы без конкуренции.

Навальный не признает выборы без конкуренции, комментируя решение Верховного суда


В своем Twitter оппозиционер написал, что не согласен с решением Верховного суда. По мнению Навального, на предстоящих выборах просто не будет конкуренции. Он заявил, что судей, принявших такое решение, нужно «самих судить». Оппозиционер призвал своих избирателей устроить забастовку.

Ранее стало известно о том, что Верховный суд отказал оппозиционеру в жалобе на ЦИК. В результате было принято решение, что Навальный не может баллотироваться на выборы из-за имеющейся судимости.
Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 16:00
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