Полина Гагарина спела на борту самолета песню «В лесу родилась елочка»
Полина Гагарина спела на борту авиалайнера самую известную новогоднюю песню под названием «В лесу родилась елочка». Таким образом, сообщают СМИ, артистка поздравила пассажиров самолета компании «Аэрофлот» с наступающим Новым годом.
Во всемирной Сети, в аккаунте Instagram популярной певицы Полины Гагариной размещена видеозапись, собравшая большое количество комментариев и около четырёх миллионов просмотров. Было сообщено, что певица летела на самолете имени Римского-Корсакова компании «Аэрофлот».
Все пассажиры радовались и пели, пишет Гагарина, а для артистов это крайне важно. Они «смех и радость приносят людям». Свой пост певица сопроводила хэштегами: #полинагагарина #гагаринапоехали #новыйгоднастает #праздниккнамприходит #аэрофлот #10 тыщнадземлей».
Во всемирной Сети, в аккаунте Instagram популярной певицы Полины Гагариной размещена видеозапись, собравшая большое количество комментариев и около четырёх миллионов просмотров. Было сообщено, что певица летела на самолете имени Римского-Корсакова компании «Аэрофлот».
Все пассажиры радовались и пели, пишет Гагарина, а для артистов это крайне важно. Они «смех и радость приносят людям». Свой пост певица сопроводила хэштегами: #полинагагарина #гагаринапоехали #новыйгоднастает #праздниккнамприходит #аэрофлот #10 тыщнадземлей».
Автор: Семен Зайцев