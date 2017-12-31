Тяжелое состояние Олега Табакова спровоцировали действия стоматологов
В СМИ появились сведения о том, что тяжелое состояние Олега Табакова спровоцировали невнимательные действия стоматологов из частной элитной клиники. Стало известно, что воспалительный процесс в организме народного артиста СССР начался из-за зубных имплантов, установленных осенью.
В результате действий стоматологов у Олега Табакова развился сепсис, а врачи не придали должного значения возникшим осложнениям. 82-летний актер попал в реанимацию клинической больницы им. Пирогова в конце прошлого месяца. Артиста госпитализировали с заражением крови. Было принято решение экстренно прооперировать Табакова.
Народный артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В этом месяце он пришел в сознание, выйдя из состояния искусственной комы, в которую его ввели для снятия нагрузки с органов. Олег Табаков практически не узнает никого.
В результате действий стоматологов у Олега Табакова развился сепсис, а врачи не придали должного значения возникшим осложнениям. 82-летний актер попал в реанимацию клинической больницы им. Пирогова в конце прошлого месяца. Артиста госпитализировали с заражением крови. Было принято решение экстренно прооперировать Табакова.
Народный артист подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В этом месяце он пришел в сознание, выйдя из состояния искусственной комы, в которую его ввели для снятия нагрузки с органов. Олег Табаков практически не узнает никого.
Автор: Ирина Доброва