Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео со своей растяжкой
Гаянэ Багдасарян обнародовала откровенное видео, на котором демонстрирует свою растяжку. По словам модели, она занимается спортом даже на отдыхе, что позволяет ей постоянно быть в форме.
«Я люблю приводить свое тело в тонус каждое утро посредством упражнений. Даже в преддверии новогодних праздников не стоит забывать о полезных привычках. Кроме того, растяжка позволит быть бодрыми и счастливыми», - написала звезда. Поклонники поздравили Багдасарян с наступающим Новым годом и отметили, что она является обладательницей шикарной фигуры.
Гаянэ Багдасарян сейчас находится в Таиланде на отдыхе. Поклонники предположили, что у модели появился ухажер, однако она сама пытается его скрыть от общественности. На ролике с растяжкой слышен мужской голос, но самого молодого человека не видно.
«Я люблю приводить свое тело в тонус каждое утро посредством упражнений. Даже в преддверии новогодних праздников не стоит забывать о полезных привычках. Кроме того, растяжка позволит быть бодрыми и счастливыми», - написала звезда. Поклонники поздравили Багдасарян с наступающим Новым годом и отметили, что она является обладательницей шикарной фигуры.
Гаянэ Багдасарян сейчас находится в Таиланде на отдыхе. Поклонники предположили, что у модели появился ухажер, однако она сама пытается его скрыть от общественности. На ролике с растяжкой слышен мужской голос, но самого молодого человека не видно.
Автор: Махов Артем