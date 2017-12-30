В Приморье на улице неизвестный зарезал влюблённую пару
В Приморье случилось происшествие, в котором неизвестным были причинены смертельные ранения гулявшей по улице молодой паре. Преступник, который зарезал влюблённых, объявлен в розыск.
Сегодня, 30 декабря, в городе Артем (Приморский край) произошло убийство, подробности которого выясняются следствием. Собрана информация о том, что неизвестный преступник по непонятным причинам напал на гулявшего со своей подругой парня, ранил его ножом, а впоследствии и саму девушку. С места преступления злоумышленник скрылся, оставив умирать молодых людей.
Очевидцы происшествия сообщили предварительный возраст нападавшего, которому на вид было 25-30 лет. Правоохранительные органы устанавливают все причины и следствия произошедшего, а злоумышленника объявили в розыск.
Сегодня, 30 декабря, в городе Артем (Приморский край) произошло убийство, подробности которого выясняются следствием. Собрана информация о том, что неизвестный преступник по непонятным причинам напал на гулявшего со своей подругой парня, ранил его ножом, а впоследствии и саму девушку. С места преступления злоумышленник скрылся, оставив умирать молодых людей.
Очевидцы происшествия сообщили предварительный возраст нападавшего, которому на вид было 25-30 лет. Правоохранительные органы устанавливают все причины и следствия произошедшего, а злоумышленника объявили в розыск.
Автор: Дягилев Михаил