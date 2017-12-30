Магнитная буря и снегопад накроют Петербург в Новогоднюю ночь
Магнитная буря и сильный снегопад предвидятся в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН.
Так, по предоставленной организацией информации в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется небольшая магнитная буря, которая будет вызвана северной полярной корональной дырой. Таким образом, страдающие от такого явления люди могут чувствовать небольшое недомогание. Также в первые сутки наступающего года местных жителей и гостей Северной столицы встретят небольшие снежные осадки, которые принесет атлантический циклон.
Стоит отметить, что, несмотря на снег, ожидается теплая погода, температура составит от 0 до 2 градусов выше ноля, а немного позже снег превратится в дождь.
Так, по предоставленной организацией информации в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируется небольшая магнитная буря, которая будет вызвана северной полярной корональной дырой. Таким образом, страдающие от такого явления люди могут чувствовать небольшое недомогание. Также в первые сутки наступающего года местных жителей и гостей Северной столицы встретят небольшие снежные осадки, которые принесет атлантический циклон.
Стоит отметить, что, несмотря на снег, ожидается теплая погода, температура составит от 0 до 2 градусов выше ноля, а немного позже снег превратится в дождь.
Автор: Артем Васильев