ЦИК рассмотрит жалобу Собчак на видеоролик «Единой России» с Дедом Морозом
Майя Гришина, которая является секретарем Центральной избирательной комиссии, рассказала о том, что ЦИК рассмотрит жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак. Речь идет о видеоролике «Единой России» с Дедом Морозом и ребенком в главной роли.
Жалоба в Генеральную прокуратуру и ЦИК от юристов штаба Собчак была направлена сегодня, 30 декабря. Представители избирательной комиссии намерены рассмотреть это заявление и оценить сам видеоролик.
В агитационном материале «Единой России» снято, как девочка просит у Деда Мороза, чтобы президентом РФ остался Владимир Путин. Майя Гришина сообщила, что лично не видела этот ролик, но если поступила жалоба, то ЦИК обязательно ее изучит и рассмотрит. Оценку агитматериала будут делать по факту, так как заочно принять решение по данному вопросу невозможно.
Жалоба в Генеральную прокуратуру и ЦИК от юристов штаба Собчак была направлена сегодня, 30 декабря. Представители избирательной комиссии намерены рассмотреть это заявление и оценить сам видеоролик.
В агитационном материале «Единой России» снято, как девочка просит у Деда Мороза, чтобы президентом РФ остался Владимир Путин. Майя Гришина сообщила, что лично не видела этот ролик, но если поступила жалоба, то ЦИК обязательно ее изучит и рассмотрит. Оценку агитматериала будут делать по факту, так как заочно принять решение по данному вопросу невозможно.
Автор: Ирина Доброва