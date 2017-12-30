Новогоднюю подсветку в Москве зажгут на фасадах сооружений и зданий вечером 30 декабря
В Москве ожидается праздничная подсветка фасадов зданий и сооружений. Новогоднее архитектурно-художественное освещение
ожидается 30 декабря во второй половине дня, включая дома-книжки, расположенные на Новом Арбате.
Видеоролики с поздравлениями москвичей и гостей города будут размещены в центральной части российской столицы. Массмедиа отмечают, что праздничный режим архитектурно-художественной подсветки будет обеспечен на строениях, зданиях и сооружениях. В сообщении московской мэрии указывается, что изображения будут транслироваться при помощи специальных светодиодных прожекторов, их всего 540 единиц. Будут использоваться около 60 тыс. светодиодов.
По времени показ видеопоздравлений начнётся в 16:15 (мск) 30 декабря и завершится 2 января. Особо отмечено, что на фасадах зданий будет размещена новогодняя символика, подарки, снежинки, поздравительные надписи и мерцающие елочки.
ожидается 30 декабря во второй половине дня, включая дома-книжки, расположенные на Новом Арбате.
Видеоролики с поздравлениями москвичей и гостей города будут размещены в центральной части российской столицы. Массмедиа отмечают, что праздничный режим архитектурно-художественной подсветки будет обеспечен на строениях, зданиях и сооружениях. В сообщении московской мэрии указывается, что изображения будут транслироваться при помощи специальных светодиодных прожекторов, их всего 540 единиц. Будут использоваться около 60 тыс. светодиодов.
По времени показ видеопоздравлений начнётся в 16:15 (мск) 30 декабря и завершится 2 января. Особо отмечено, что на фасадах зданий будет размещена новогодняя символика, подарки, снежинки, поздравительные надписи и мерцающие елочки.
Автор: Семен Зайцев