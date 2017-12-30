Сирийские бойцы показали видеозапись эвакуации террористов из Ракки
Сирийские военные обнародовали видео, на котором запечатлен процесс эвакуации террористов группировки «Исламское государство» (запрещенной в России согласно решению Верховного суда) из Ракки. По информации от силовиков, в городе находилось более 3000 человек.
«Боевики из Ракки перебазировались в Дейр эз-Зор. Причины смены дислокации пока неизвестны. Сейчас силы Демократической армии готовятся к зачистке территории, ранее бывшей под контролем ИГ», - рассказали в пресс-центре сирийской демократической армии. По словам военных, на территории Ракки пока остаются несколько сотен местных жителей.
Также сирийские военные сообщили о подготовке сразу трех операций, однако они пройдут после новогодних праздников. Также несколько недель назад в Сирии был ликвидирован один из локальных лидеров ИГ.
«Боевики из Ракки перебазировались в Дейр эз-Зор. Причины смены дислокации пока неизвестны. Сейчас силы Демократической армии готовятся к зачистке территории, ранее бывшей под контролем ИГ», - рассказали в пресс-центре сирийской демократической армии. По словам военных, на территории Ракки пока остаются несколько сотен местных жителей.
Также сирийские военные сообщили о подготовке сразу трех операций, однако они пройдут после новогодних праздников. Также несколько недель назад в Сирии был ликвидирован один из локальных лидеров ИГ.
Автор: Махов Артем