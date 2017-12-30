На востоке Москвы застрелили мужчину и ранили женщину
В восточной части Москвы в квартире был застрелен мужчина и ранена женщина. Информацию об этом происшествии передало ГСУ СК по Москве.
По приведенным данным ведомства, случай с перестрелкой произошел на территории жилплощади одного из домов, находящихся по шоссе Энтузиастов. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт обнаружения тела 31-летнего мужчины, а также нахождение по месту преступления 33-летней женщины с повреждениями на теле. Пострадавшую отправили на госпитализацию в тяжелом состоянии.
Предварительные сведения гласят о том, что преступник выстрелил в людей восемь пуль, пять из которых попали в мужчину, а три задели женщину. Причина конфликта, по первым проведенным допросам, возникла как раз по вине потерпевшей — мужчины не смогли мирно разойтись в вопросе выбора дамы. Официального подтверждения такие данные пока не получили. Следственным комитетом были открыты дела об убийстве, покушении на жизнь и о хранении оружия вне закона.
По приведенным данным ведомства, случай с перестрелкой произошел на территории жилплощади одного из домов, находящихся по шоссе Энтузиастов. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факт обнаружения тела 31-летнего мужчины, а также нахождение по месту преступления 33-летней женщины с повреждениями на теле. Пострадавшую отправили на госпитализацию в тяжелом состоянии.
Предварительные сведения гласят о том, что преступник выстрелил в людей восемь пуль, пять из которых попали в мужчину, а три задели женщину. Причина конфликта, по первым проведенным допросам, возникла как раз по вине потерпевшей — мужчины не смогли мирно разойтись в вопросе выбора дамы. Официального подтверждения такие данные пока не получили. Следственным комитетом были открыты дела об убийстве, покушении на жизнь и о хранении оружия вне закона.
Автор: Дягилев Михаил