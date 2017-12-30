Самолет, следовавший из Грузии в Грецию, совершил экстренную посадку из-за удара молнии
Самолет, летевший по маршруту «Кутаиси – Салоники», из-за попадания в его борт молнии был вынужден пойти на экстренную посадку. Транспорт остановился в аэропорту болгарского города София.
По предварительной информации, на борту следовавшего из грузинского города самолета находились приблизительно 170 человек. В настоящий момент данные о пострадавших отсутствуют. Представителями местного аэропорта проводится проверка самолета.
Стоит отметить, что накануне эксперт по безопасности полетов Александр Романов сообщил о возможных рисках попадания молний в воздушные суда.
По предварительной информации, на борту следовавшего из грузинского города самолета находились приблизительно 170 человек. В настоящий момент данные о пострадавших отсутствуют. Представителями местного аэропорта проводится проверка самолета.
Стоит отметить, что накануне эксперт по безопасности полетов Александр Романов сообщил о возможных рисках попадания молний в воздушные суда.
Автор: Артем Васильев