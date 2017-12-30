Пелагея рассказала Урганту, что не готовит завтрак мужу-хоккеисту
Недавно певица Пелагея была в гостях у Ивана Урганта на программе «Смак» и призналась, что не готовит завтрак мужу-хоккеисту. Артистка поделилась с ведущим подробностями своей семейной жизни.
Пелагея и Иван Телегин, ее супруг, вместе проводят мало времени из-за занятости и плотного графика. Кроме этого, у певицы почти нет свободного времени, чтобы стоять на кухне и готовить любимому вкусные блюда. Но муж с пониманием относится к этой ситуации и не заставляет жену баловать его «разносолами».
Хоккеист очень рано уходит на тренировки, несмотря на погоду или настроение. Поэтому Пелагея восхищается его силой воли и спортивным настроем. Певица призналась, что даже при всем желании не успевала бы готовить любимому завтрак. После того, как он уходит на тренировку, она лежит в постели и думает, что он настоящий герой.
Пелагея рассказала Ивану Урганту и о своей дочке Таисии. Артистка всеми силами старается сделать так, чтобы ребенок поверил в новогоднее волшебство. Для этого она каждый день подготавливает специальные задания для малышки, чтобы привить любовь к этому празднику. Пелагея и Таисия разучивают новогодние песни и с удовольствием исполняют их вместе.
Пелагея и Иван Телегин, ее супруг, вместе проводят мало времени из-за занятости и плотного графика. Кроме этого, у певицы почти нет свободного времени, чтобы стоять на кухне и готовить любимому вкусные блюда. Но муж с пониманием относится к этой ситуации и не заставляет жену баловать его «разносолами».
Хоккеист очень рано уходит на тренировки, несмотря на погоду или настроение. Поэтому Пелагея восхищается его силой воли и спортивным настроем. Певица призналась, что даже при всем желании не успевала бы готовить любимому завтрак. После того, как он уходит на тренировку, она лежит в постели и думает, что он настоящий герой.
Пелагея рассказала Ивану Урганту и о своей дочке Таисии. Артистка всеми силами старается сделать так, чтобы ребенок поверил в новогоднее волшебство. Для этого она каждый день подготавливает специальные задания для малышки, чтобы привить любовь к этому празднику. Пелагея и Таисия разучивают новогодние песни и с удовольствием исполняют их вместе.
Автор: Ирина Доброва