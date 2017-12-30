Фотограф из Румынии составила атлас женской красоты
Фотограф Михаэла Норок родом из Румынии составила артбук "Атлас красоты", объехав 37 стран мира. Работа творческой женщины призвана показать разнообразие представительниц прекрасного пола с разных точек Земли и отобразить отношение народов к внешности и красоте.
Изыскания Норок перекликаются со схожим проектом, где были собраны разные взгляды на идеал женского тела. Таблица была составлена компанией Fitrated на основе многочисленных опросов. Однако румынский фотограф подошла к составлению своего альбома менее прагматично, а скорее творчески. Она сделала портреты девушек из России, Франции, Германии, Афганистана, Индии, Эфиопии и многих других уголков планеты. Примечательно, что Норок подбирала не только миловидных персонажей, но и тех женщин, чью внешность едва ли можно назвать идеальной.
Изыскания Норок перекликаются со схожим проектом, где были собраны разные взгляды на идеал женского тела. Таблица была составлена компанией Fitrated на основе многочисленных опросов. Однако румынский фотограф подошла к составлению своего альбома менее прагматично, а скорее творчески. Она сделала портреты девушек из России, Франции, Германии, Афганистана, Индии, Эфиопии и многих других уголков планеты. Примечательно, что Норок подбирала не только миловидных персонажей, но и тех женщин, чью внешность едва ли можно назвать идеальной.
Автор: Долгих Анна