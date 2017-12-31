«Дом-2»: Ольга Бузова отозвалась о сольном концерте как о главном событии 2017 года
Популярная ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова сообщила мнение о «своем событии 2017 года». Начинающая поп-звезда считает, что таковым стало выступление во время большого сольного концерта в начале ноября в Москве.
Ольга Бузова признается, что очень горда за результаты проделанной работы и затраченных усилий собственной команды. Это был по-настоящему колоссальный труд, который звезда шоу-бизнеса проделала не зря. Фолловеры высказали согласие с Бузовой, искренне пожелав ей семейного счастья в наступающем году.
Если результатам карьерного роста звезды может позавидовать любой представитель шоу-бизнеса, то с ситуацией на личном фронте пока ведущей «Дом-2» приходится несладко. Ольга Бузова по сей день не в состоянии отойти морально от разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым. Вдобавок ко всему, популярную теледиву вводят в заблуждение другие претенденты на звание избранника, как например, недавно упоминавшийся в новостях Роман Гриценко. Фанаты высказали пожелания того, чтобы Ольге Бузовой встретился мужчина, которому она всё-таки сможет полностью довериться.
Ольга Бузова признается, что очень горда за результаты проделанной работы и затраченных усилий собственной команды. Это был по-настоящему колоссальный труд, который звезда шоу-бизнеса проделала не зря. Фолловеры высказали согласие с Бузовой, искренне пожелав ей семейного счастья в наступающем году.
Если результатам карьерного роста звезды может позавидовать любой представитель шоу-бизнеса, то с ситуацией на личном фронте пока ведущей «Дом-2» приходится несладко. Ольга Бузова по сей день не в состоянии отойти морально от разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым. Вдобавок ко всему, популярную теледиву вводят в заблуждение другие претенденты на звание избранника, как например, недавно упоминавшийся в новостях Роман Гриценко. Фанаты высказали пожелания того, чтобы Ольге Бузовой встретился мужчина, которому она всё-таки сможет полностью довериться.
Автор: Дягилев Михаил