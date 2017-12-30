Порошенко подписал закон о бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП
Представители пресс-центра украинского президента сообщили о том, что Петр Порошенко подписал закон о бюджете Украины на следующий год с дефицитом в 2,4% ВВП. Этот документ был принят депутатами Верховной Рады Украины в начале декабря.
Предельный дефицит украинского госбюджета определи в размере 80,6 миллиардов гривен, что составляет 2,4% ВВП. В документе прописаны доходы на 2018 год, которые должны составить 917,9 миллиардов гривен, а расходная часть - 991,7 миллиард. При этом в госбюджет заложили максимальный объем госдолга страны, который составляет 1,999 триллион гривен, что равно 71,3 миллиарду долларов.
С начала января 2018 года в Украине должен вступить в силу закон, который предусматривает, что прожиточный минимум вырастет на 9%, а минимальный размер заработной платы – на 16,3%.
Предельный дефицит украинского госбюджета определи в размере 80,6 миллиардов гривен, что составляет 2,4% ВВП. В документе прописаны доходы на 2018 год, которые должны составить 917,9 миллиардов гривен, а расходная часть - 991,7 миллиард. При этом в госбюджет заложили максимальный объем госдолга страны, который составляет 1,999 триллион гривен, что равно 71,3 миллиарду долларов.
С начала января 2018 года в Украине должен вступить в силу закон, который предусматривает, что прожиточный минимум вырастет на 9%, а минимальный размер заработной платы – на 16,3%.
Автор: Ирина Доброва