СМИ опубликовали видеосюжет с места двойного убийства в Приморье
Информационное агенство Life разместило в Сети видеосюжет двойного убийства, произошедшего на территории Приморского края. Ролик был проанализирован экспертами, судя по кадрам, прохожие вызвали «скорую помощь».
Сообщается, что уличные прохожие после вызова медицинской бригады пытались оказать помощь раненым, но не смогли ничего сделать. Особо отмечено, что видеозапись размещена во всемирной Сети. Региональная полиция сообщает, что неизвестный мужчина совершил нападение на молодого человека и его девушку. В результате и парень и его спутница скончалась на месте.
В связи с фактом совершения тяжкого уголовно наказуемого деяния оперуполномоченные регионального УМВД по Приморскому краю в настоящее время прилагают все усилия для розыска лица, применившего холодное оружие.
Сообщается, что уличные прохожие после вызова медицинской бригады пытались оказать помощь раненым, но не смогли ничего сделать. Особо отмечено, что видеозапись размещена во всемирной Сети. Региональная полиция сообщает, что неизвестный мужчина совершил нападение на молодого человека и его девушку. В результате и парень и его спутница скончалась на месте.
В связи с фактом совершения тяжкого уголовно наказуемого деяния оперуполномоченные регионального УМВД по Приморскому краю в настоящее время прилагают все усилия для розыска лица, применившего холодное оружие.
Автор: Семен Зайцев