Галкин выложил в Instagram новое фото Пугачевой с их дочерью Елизаветой
Предновогодним подарком Максима Галкина своим подписчикам в Instagram стало новое фото его жены Аллы Пугачевой и дочери Лизы. Глава семейства с гордостью продемонстрировал "своих девочек".
Максим Галкин выложил в Instagram фото Аллы Пугачевой и их 4-летней дочери Лизы. Излишне комментировать изображение автор поста не стал, лишь поставил сердечко. Подписчики тут же стали оставлять свои поздравления с Новым годом счастливой семье и умиление красотой похожих, как две капли, мамы и дочери.
На фото Алла Пугачева изображена с дочерью на кровати в своем доме. Маленькая девочка в столь юном возрасте уже поражает всех своим сходством с матерью.
Максим Галкин выложил в Instagram фото Аллы Пугачевой и их 4-летней дочери Лизы. Излишне комментировать изображение автор поста не стал, лишь поставил сердечко. Подписчики тут же стали оставлять свои поздравления с Новым годом счастливой семье и умиление красотой похожих, как две капли, мамы и дочери.
На фото Алла Пугачева изображена с дочерью на кровати в своем доме. Маленькая девочка в столь юном возрасте уже поражает всех своим сходством с матерью.
Автор: Бойцова Мария