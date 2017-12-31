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Астрофизики: На формирование галактик влияют квазарные ветры
После изучения данных о галактике ЗС 298 американские ученые пришли к выводу, что ее созданию послужило появление огромной черной дыры. Помимо этого, указанное созвездие оказалось намного меньшим, чем предполагали астрофизики, чему, по их мнению, поспособствовали квазарные ветры.

Астрофизики: На формирование галактик влияют квазарные ветры


В настоящий момент физикам известно, что большие черные дыры извергают в приближенное к ним пространство сильные ветры, которые состоят из газа, космической пыли и прочих частиц. Результаты предыдущих экспериментов ученых дали понять, что эти ветра достигают самых дальних «уголков» космоса. Расположенная внутри галактики 3С 298 черная дыра образовалась задолго до самого созвездия, ее возраст 13,8 миллиардов лет. Вокруг нее на огромной скорости проносятся частицы пыли и газа, после трения которых выделяется тепло и свет. Многие из галактик Млечного пути зависят от размера находящихся внутри них черных дыр. Таким образом, чем больше последние, тем крупнее и сами созвездия. Однако с 3С 298 все немного по-другому, и, по расчетам специалистов, она должна быть минимум в сто раз больше.

Изучив всю имеющуюся у них информацию о данной галактике, астрофизики пришли к выводу, что части 3С 298 объединились вокруг черной дыры уже после ее образования. Таким образом, перед экспертами возник вопрос, как именно в пределах галактики создаются новые звезды, если квазарные ветры разносят молекулярный газ, который необходим для их формирования. Ученые надеются, что в будущем созвездию удастся достичь размеров черной дыры за счет поглощения другого созвездия или с помощью привлечения газа и пыли с других систем.
Автор: Артем Васильев
Сегодня, 01:30
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