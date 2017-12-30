В Совфеде назвали заявление ИГ о причастности к взрыву в Санкт-Петербурге пиаром
Франц Клинцевич, который занимает должность первого зампредседателя комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороне, сообщил, что в Совфеде считают заявление ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) о причастности к взрыву в Санкт-Петербурге пиаром. Как отметил представитель комитета, в РФ нет ячеек террористической организации, которые действовали бы из единого центра.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что запрещенная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете Северной столицы. В результате этого происшествия ранения и травмы получили 18 человек. Однако Франц Клинцевич назвал это заявление пиаром, сделанным, чтобы террористы напомнили о себе в России. По словам представителя комитета, крайне важно истребить международный терроризм, чтобы не было в дальнейшем таких заявлений.
В супермаркете Санкт-Петербурга сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами. Правоохранители инициировали возбуждение уголовного дела.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что запрещенная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете Северной столицы. В результате этого происшествия ранения и травмы получили 18 человек. Однако Франц Клинцевич назвал это заявление пиаром, сделанным, чтобы террористы напомнили о себе в России. По словам представителя комитета, крайне важно истребить международный терроризм, чтобы не было в дальнейшем таких заявлений.
В супермаркете Санкт-Петербурга сработало самодельное взрывное устройство, которое было начинено поражающими элементами. Правоохранители инициировали возбуждение уголовного дела.
Автор: Ирина Доброва