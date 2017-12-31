«Мосгортранс» объявило конкурс на покупку 300 электробусов на сумму почти 32 млрд рублей
ГУП «Мосгортранс» объявило о начале конкурса на приобретение 300 электробусов и специальной зарядной системы для них. Общая стоимость машин предполагается в размере около 32 млрд рублей.
Приобретение машин ожидается после проведения трех аукционов в пределах 2018 года. Условиями контракта предусматривается покупка электробусов и надлежащее сервисное обслуживание транспорта на протяжении следующих 15 лет.
«Как давал поручение мэр Москвы Сергей Собянин, уже с наступающего года в городе введут в эксплуатацию полностью новый вид наземного транспорта — электробусы. Было обещано, что в 2017 году объявят конкурсное мероприятие на покупку 300 автобусов на электротяге, отвечающих всем требованиям экологической чистоты. Планируется проведение трех аукционов, в которых будут представлены по 100 единиц техники подвижного состава, каждая по стартовой цене более 10 млрд рублей», - сообщила пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Кроме прочего, в обязанности производителей войдет поставка 98 специальных зарядных станций. С победителями торгов подпишут 15-летние контракты, в соответствие которым они должны обеспечить бесперебойную работу всего подвижного состава и станций по зарядке, соблюдая при этом полную финансовую ответственность.
Приобретение машин ожидается после проведения трех аукционов в пределах 2018 года. Условиями контракта предусматривается покупка электробусов и надлежащее сервисное обслуживание транспорта на протяжении следующих 15 лет.
«Как давал поручение мэр Москвы Сергей Собянин, уже с наступающего года в городе введут в эксплуатацию полностью новый вид наземного транспорта — электробусы. Было обещано, что в 2017 году объявят конкурсное мероприятие на покупку 300 автобусов на электротяге, отвечающих всем требованиям экологической чистоты. Планируется проведение трех аукционов, в которых будут представлены по 100 единиц техники подвижного состава, каждая по стартовой цене более 10 млрд рублей», - сообщила пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Кроме прочего, в обязанности производителей войдет поставка 98 специальных зарядных станций. С победителями торгов подпишут 15-летние контракты, в соответствие которым они должны обеспечить бесперебойную работу всего подвижного состава и станций по зарядке, соблюдая при этом полную финансовую ответственность.
Автор: Дягилев Михаил