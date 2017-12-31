Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Общество

«Мосгортранс» объявило конкурс на покупку 300 электробусов на сумму почти 32 млрд рублей
ГУП «Мосгортранс» объявило о начале конкурса на приобретение 300 электробусов и специальной зарядной системы для них. Общая стоимость машин предполагается в размере около 32 млрд рублей.

«Мосгортранс» объявило конкурс на покупку 300 электробусов на сумму почти 32 млрд рублей


Приобретение машин ожидается после проведения трех аукционов в пределах 2018 года. Условиями контракта предусматривается покупка электробусов и надлежащее сервисное обслуживание транспорта на протяжении следующих 15 лет.

«Как давал поручение мэр Москвы Сергей Собянин, уже с наступающего года в городе введут в эксплуатацию полностью новый вид наземного транспорта — электробусы. Было обещано, что в 2017 году объявят конкурсное мероприятие на покупку 300 автобусов на электротяге, отвечающих всем требованиям экологической чистоты. Планируется проведение трех аукционов, в которых будут представлены по 100 единиц техники подвижного состава, каждая по стартовой цене более 10 млрд рублей», - сообщила пресс-служба слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Кроме прочего, в обязанности производителей войдет поставка 98 специальных зарядных станций. С победителями торгов подпишут 15-летние контракты, в соответствие которым они должны обеспечить бесперебойную работу всего подвижного состава и станций по зарядке, соблюдая при этом полную финансовую ответственность.
Автор: Дягилев Михаил
Сегодня, 04:00
Читайте также
Загрузка...
В Ростове-на-Дону запретили торговлю на
«Мосгортранс» объявило конкурс на покупку 300
СМИ: Гигантская желтая утка вышла в пикет у
Ростуризм подготовил памятку о мерах безопасности
Новогоднюю подсветку в Москве зажгут на фасадах
Фотограф из Румынии составила атлас женской
Роскачество нашло следы краба в крабовом мясе
Три тираннозавра устроили бой в прямом эфире MSNBC
Сергей Собянин сообщил об открытии вестибюля
Работу московского метрополитена в новогоднюю
В Совфеде назвали заявление ИГ о причастности к
Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Добавление комментария
Последние новости
31.12, 05:30 Разработка ученых воронежского университета будет
31.12, 05:00 Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева объяснила
31.12, 04:30 В Ростове-на-Дону запретили торговлю на нелегальных
31.12, 04:00 «Мосгортранс» объявило конкурс на покупку 300
31.12, 03:30 СМИ: Гигантская желтая утка вышла в пикет у
31.12, 03:00 «Дом-2»: Ольга Бузова отозвалась о сольном концерте как
31.12, 02:30 Ученые: Человек может жить без желудка и еще 6 органов
31.12, 02:00 Фигуристка Тотьмянина во время выступления в шоу
31.12, 01:30 Астрофизики: На формирование галактик влияют квазарные
31.12, 01:00 Тяжелое состояние Олега Табакова спровоцировали действия
31.12, 00:30 Галкин выложил в Instagram новое фото Пугачевой с их
31.12, 00:00 Гаянэ Багдасарян показала сексуальное видео со своей
30.12, 23:30 Пелагея рассказала Урганту, что не готовит завтрак
30.12, 23:00 Ростуризм подготовил памятку о мерах безопасности для
30.12, 22:30 Новогоднюю подсветку в Москве зажгут на фасадах
30.12, 22:00 Полина Гагарина спела на борту самолета песню «В лесу
30.12, 21:30 Фотограф из Румынии составила атлас женской красоты
30.12, 21:16 ФСБ заявила о личности исполнителя теракта в
30.12, 21:10 В ТОП-5 вторичного рынка авто в РФ лидирует Ford Focus
30.12, 21:00 Роскачество нашло следы краба в крабовом мясе