Собчак потратила на сбор подписей 3,65 млн рублей
Ксения Собчак потратила на сбор подписей порядка 3,65 миллионов рублей. По информации от Центризбиркома, всего в предвыборную гонку телеведущей будет вложено более 19 миллионов рублей.
На втором месте по количеству расходов на выборы оказался Борис Титов. Он намерен вложить в кампанию порядка 10 миллионов рублей. Аналогичную сумму собирается потратить и Максим Сурайкин из «Коммунистов России». Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский намерен вложить в кампанию порядка 1,8 миллиона рублей.
Ксения Собчак заявила, что все средства для проведения предвыборной кампании и сбора подписей будут выделяться с ее личных сбережений. По словам телеведущей, она не нуждается в спонсорах, которые могут «начать диктовать свои правила».
На втором месте по количеству расходов на выборы оказался Борис Титов. Он намерен вложить в кампанию порядка 10 миллионов рублей. Аналогичную сумму собирается потратить и Максим Сурайкин из «Коммунистов России». Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский намерен вложить в кампанию порядка 1,8 миллиона рублей.
Ксения Собчак заявила, что все средства для проведения предвыборной кампании и сбора подписей будут выделяться с ее личных сбережений. По словам телеведущей, она не нуждается в спонсорах, которые могут «начать диктовать свои правила».
Автор: Махов Артем