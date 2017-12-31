Фигуристка Тотьмянина во время выступления в шоу "Щелкунчик и мышиный король" получила серьезную травму ноги
Известная российская фигуристка Татьяна Тотьмянина получила травму во время выступления. Новогоднее шоу «Щелкунчик и мышиный король» Ильи Авербуха стало причиной падения спортсменки.
Неожиданное падение во время выступления привело Татьяну Тотьмянину на операционный стол. Ее муж Алексей Ягудин переживал за жену, но был уверен, что все пройдет хорошо. Татьяну прооперировали и загипсовали ей ногу. Новый год знаменитость будет вынуждена встречать с зафиксированной ногой. Но, как известно, спортсмены крепки духом, и Татьяна своим подписчикам сообщила, что гипс - это не повод расстраиваться. Фигуристка полна оптимизма, рассчитывает на скорое выздоровление.
На своей странице в Instagram Тотьмянина извинилась перед зрителями и актерами труппы.
Неожиданное падение во время выступления привело Татьяну Тотьмянину на операционный стол. Ее муж Алексей Ягудин переживал за жену, но был уверен, что все пройдет хорошо. Татьяну прооперировали и загипсовали ей ногу. Новый год знаменитость будет вынуждена встречать с зафиксированной ногой. Но, как известно, спортсмены крепки духом, и Татьяна своим подписчикам сообщила, что гипс - это не повод расстраиваться. Фигуристка полна оптимизма, рассчитывает на скорое выздоровление.
На своей странице в Instagram Тотьмянина извинилась перед зрителями и актерами труппы.
Автор: Бойцова Мария