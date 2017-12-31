СМИ: Гигантская желтая утка вышла в пикет у администрации Петербурга
Масс-медиа сообщают о гигантской желтой утке, вышедшей в пикет возле администрации Санкт-Петербурга. Акция получила наименование «Весна». Участники мероприятия назвали утку символом митингов протеста против коррупции.
По мнению участников антикоррупционного мероприятия, оно является главным событием уходящего года. Утка, размещенная на одном из легковых автомобилей, курсировала вокруг Смольного. Надувной макет был включён в пикет, состоявшийся у администрации Северной столицы. Речь идёт об акции, организованной молодежным демократическим движением «Весна». На площадь Пролетарской диктатуры привезли большой желтый макет птицы, являющейся, по мнению активистов, символом протеста против коррупции, имеющейся в стране. Пикет состоялся 30 декабря. Ранее надувная утка принимала участие в митинге, прошедшем на Марсовом поле 12 июня. Особо отмечено, что автомобиль с размещенным на его крыше макетом несколько раз проехал по площади.
В Смольном отказывались согласовывать митинги противников коррупции. Активисты «Весны» выразили надежду, что в будущем году в администрации города будут работать люди, уважающие права простых граждан выражать своё мнение.
По мнению участников антикоррупционного мероприятия, оно является главным событием уходящего года. Утка, размещенная на одном из легковых автомобилей, курсировала вокруг Смольного. Надувной макет был включён в пикет, состоявшийся у администрации Северной столицы. Речь идёт об акции, организованной молодежным демократическим движением «Весна». На площадь Пролетарской диктатуры привезли большой желтый макет птицы, являющейся, по мнению активистов, символом протеста против коррупции, имеющейся в стране. Пикет состоялся 30 декабря. Ранее надувная утка принимала участие в митинге, прошедшем на Марсовом поле 12 июня. Особо отмечено, что автомобиль с размещенным на его крыше макетом несколько раз проехал по площади.
В Смольном отказывались согласовывать митинги противников коррупции. Активисты «Весны» выразили надежду, что в будущем году в администрации города будут работать люди, уважающие права простых граждан выражать своё мнение.
Автор: Семен Зайцев