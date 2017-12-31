В Ростове-на-Дону запретили торговлю на нелегальных елочных базарах
В Ростове-на-Дону местными властями было принято решение о вынесении запрета торговли на нелегальных елочных базарах. Для всех нарушителей предусмотрен весомый штраф.
В преддверии Нового года ростовские власти решили сделать масштабную проверку всех базаров, где могут осуществляться продажи елок. В процессе планового мероприятия под закрытие попали целых 13 рыночных ярмарок, в которых был установлен факт торговли на незаконных на то основаниях. Нарушители вели нелегальные продажи в следующих местах: Кировский, Советский, Ленинский и Ворошиловский районы города.
Было заведено 27 протоколов, сообщила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону. Для торговцев-нарушителей назначили выплаты штрафов размером почти 60 тыс. рублей. Со 2 числа первого месяца следующего года рейды по елочным точкам продаж продолжатся. Ожидается продажа новогодних деревьев по территории Ростова до середины января.
В преддверии Нового года ростовские власти решили сделать масштабную проверку всех базаров, где могут осуществляться продажи елок. В процессе планового мероприятия под закрытие попали целых 13 рыночных ярмарок, в которых был установлен факт торговли на незаконных на то основаниях. Нарушители вели нелегальные продажи в следующих местах: Кировский, Советский, Ленинский и Ворошиловский районы города.
Было заведено 27 протоколов, сообщила пресс-служба администрации Ростова-на-Дону. Для торговцев-нарушителей назначили выплаты штрафов размером почти 60 тыс. рублей. Со 2 числа первого месяца следующего года рейды по елочным точкам продаж продолжатся. Ожидается продажа новогодних деревьев по территории Ростова до середины января.
Автор: Дягилев Михаил