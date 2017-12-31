Ученые: Человек может жить без желудка и еще 6 органов
Исследователи из США сообщили, что человек может прожить без желудка и еще нескольких органов. В ходе эксперимента, проведенного на лабораторных животных, удалось установить, что организм может получать полезные вещества уже в готовом виде без необходимости переваривать пищу.
По словам специалистов, организм человека может адаптироваться даже к самым сложным условиям существования. Для того, чтобы получать энергию из продуктов питания, достаточно сразу вводить их в кровь. Исследователи отмечают, что желудок использует достаточно большое количество питательных веществ, ввиду чего, по факту, является бесполезным.
«В будущем можно будет ампутировать желудки и применять специальные растворы для поддержания жизни. Аналогичная ситуация наблюдается и с печенью. Из-за отсутствия вредных веществ в пище ее функционал не пригодится для жизнедеятельности», - рассказали ученые.
По словам специалистов, организм человека может адаптироваться даже к самым сложным условиям существования. Для того, чтобы получать энергию из продуктов питания, достаточно сразу вводить их в кровь. Исследователи отмечают, что желудок использует достаточно большое количество питательных веществ, ввиду чего, по факту, является бесполезным.
«В будущем можно будет ампутировать желудки и применять специальные растворы для поддержания жизни. Аналогичная ситуация наблюдается и с печенью. Из-за отсутствия вредных веществ в пище ее функционал не пригодится для жизнедеятельности», - рассказали ученые.
Автор: Махов Артем