В Москве полицейскими задержан иностранный поджигатель 4-х автомобилей
В Москве полицейским удалось задержать иностранного поджигателя 4-х автомобилей. Мужчина родом из ближнего зарубежья арестован и содержится под стражей.
Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег наполненные мусорные баки и подвинул их к припаркованным автомобилям. Первым загорелся автомобиль марки «Волга», за ним вспыхнули еще три авто. Пожарным удалось потушить распространяющийся огонь.
В отношении 41-летнего гостя столицы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег наполненные мусорные баки и подвинул их к припаркованным автомобилям. Первым загорелся автомобиль марки «Волга», за ним вспыхнули еще три авто. Пожарным удалось потушить распространяющийся огонь.
В отношении 41-летнего гостя столицы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
Автор: Бойцова Мария