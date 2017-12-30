Работу московского метрополитена в новогоднюю ночь обеспечат 11 тысяч сотрудников
В ночь с 31 декабря на 1 января в московском метрополитене Центральное кольцо будет функционировать всю ночь, его работу обеспечат 11 тысяч сотрудников. В период с 6 на 7 января «Ласточки» на МЦК и метропоезда будут курсировать на час дольше обычного.
Согласно распоряжению руководства метрополитена Москвы, подземка будет работать в бесперебойным режиме на протяжении всей новогодней ночи. В сообщении, размещенном в аккаунте столичного метро социальной сети Twitter, указывается, что более 10 тысяч работников обеспечат комфортное передвижение пассажиров на подземных станциях. Речь идет о возможности москвичей и гостей столицы встретить Новый 2018 год со своими семьями и друзьями. После этого они могут отправиться на праздничные мероприятия, что ожидаются на протяжении ночи.
Ранее указывалось, что на портале Сергея Собянина и московского правительства разместили информацию о специальной новогодней программе. Творческие мероприятия будут проводиться в ночь с 31 декабря на 1 января в Измайловском и Таганском парках, а также в парке Горького. Запланированы празднества на Поклонной горе, в парке Победы, в саду Эрмитаж и других местах отдыха.
Согласно распоряжению руководства метрополитена Москвы, подземка будет работать в бесперебойным режиме на протяжении всей новогодней ночи. В сообщении, размещенном в аккаунте столичного метро социальной сети Twitter, указывается, что более 10 тысяч работников обеспечат комфортное передвижение пассажиров на подземных станциях. Речь идет о возможности москвичей и гостей столицы встретить Новый 2018 год со своими семьями и друзьями. После этого они могут отправиться на праздничные мероприятия, что ожидаются на протяжении ночи.
Ранее указывалось, что на портале Сергея Собянина и московского правительства разместили информацию о специальной новогодней программе. Творческие мероприятия будут проводиться в ночь с 31 декабря на 1 января в Измайловском и Таганском парках, а также в парке Горького. Запланированы празднества на Поклонной горе, в парке Победы, в саду Эрмитаж и других местах отдыха.
Автор: Семен Зайцев