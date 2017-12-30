В Харькове неизвестный захватил заложников в отделении почты
В Харькове неизвестный мужчина захватил отделение «Укрпочты», взяв посетителей и персонал в заложники. По информации от украинской полиции, на месте сейчас работают правоохранители и медики.
Инцидент начался сегодня в обеденное время. В полицию поступило сообщение о минировании здания, однако приехавшие правоохранители обнаружили, что отделение почты захвачено злоумышленником. По словам преступника, у него при себе имеется взрывчатка, которая будет приведена в действие, если не выполнят его условия.
Территория возле места инцидента оцеплена. Пока выйти на контакт с преступником не удалось. Спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало рассказал, что не имеет информации о требованиях злоумышленника. Установить его личность пока также не удалось.
Инцидент начался сегодня в обеденное время. В полицию поступило сообщение о минировании здания, однако приехавшие правоохранители обнаружили, что отделение почты захвачено злоумышленником. По словам преступника, у него при себе имеется взрывчатка, которая будет приведена в действие, если не выполнят его условия.
Территория возле места инцидента оцеплена. Пока выйти на контакт с преступником не удалось. Спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало рассказал, что не имеет информации о требованиях злоумышленника. Установить его личность пока также не удалось.
Автор: Махов Артем