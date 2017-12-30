Нюша сообщила о выпуске лимитированной серии блокнотов на 2018 год
Популярная поп-исполнительница Нюша сообщила, что в скором времени она выпустит лимитированную серию блокнотов. Акция проводится специально для поклонниц звезды, блокноты выходят в 2018 году.
Актриса и певица сообщила в своем аккаунте в Instagram, что важнейшая новость предназначена «для нежной и утонченной части читательниц». Лимитированная серия блокнотов на 2018 год выходит специально для девушек. Блокноты скоро поступят в открытую свободную продажу. Во всех блокнотах есть образец подписи певицы. Будут предложены три различных варианта оформления продукции, предусмотрен также удобный формат для записи самого важного. Предполагаются наклейки, чтобы сделать свой день особенным. Будут размещены мотивирующие цитаты, фейс-чарты, а также эксклюзивные фотографии от Нюши.
Поп-звезда сообщила, что предварительный заказ открыт, поклонницы могут выбрать импонирующий им стиль блокнота. В своих комментариях подписчицы поблагодарили Нюшу за великолепную идею. Многие назвали блокноты очень красивыми, некоторые уже начали делать предзаказы. Мужская половина фолловеров обратилась к Нюше с просьбой выпустить особую серию «для мальчиков».
Актриса и певица сообщила в своем аккаунте в Instagram, что важнейшая новость предназначена «для нежной и утонченной части читательниц». Лимитированная серия блокнотов на 2018 год выходит специально для девушек. Блокноты скоро поступят в открытую свободную продажу. Во всех блокнотах есть образец подписи певицы. Будут предложены три различных варианта оформления продукции, предусмотрен также удобный формат для записи самого важного. Предполагаются наклейки, чтобы сделать свой день особенным. Будут размещены мотивирующие цитаты, фейс-чарты, а также эксклюзивные фотографии от Нюши.
Поп-звезда сообщила, что предварительный заказ открыт, поклонницы могут выбрать импонирующий им стиль блокнота. В своих комментариях подписчицы поблагодарили Нюшу за великолепную идею. Многие назвали блокноты очень красивыми, некоторые уже начали делать предзаказы. Мужская половина фолловеров обратилась к Нюше с просьбой выпустить особую серию «для мальчиков».
Автор: Семен Зайцев