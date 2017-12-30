Сергей Собянин сообщил об открытии вестибюля станции метро «Международная»
Мэр Москвы Сергей Собянин передал сообщение об открытии второго по счету вестибюля станции метрополитена «Международная». Столичный глава добавил, что подошла к завершению реконструкция северной части холла станции «Петровско-Разумовской».
В субботу Сергей Собянин через свой Twitter сообщил об окончании работ на территории второго вестибюля Филевской линии метрополитена Москвы.
«Открыт в общем доступе новый вестибюль станции подземки «Международная». Также завершили восстановительные работы в северном пассажирском помещении «Петровско-Разумовской» станции на серой, салатовой линиях. Отныне для всех людей существует возможность пользования объединенным вестибюлем, – передал через аккаунт Twitter Сергей Собянин.
Ранее, 17 декабря, было осуществлено введение в эксплуатацию вестибюля станции метро «Пионерская» Филевской линии. Реконструкция данного объекта помогла увеличить его площадь почти до 400 кв. м. Работы длились почти 11 месяцев, что позволило поднять в два раза пропускную способность турникетной площадки.
В субботу Сергей Собянин через свой Twitter сообщил об окончании работ на территории второго вестибюля Филевской линии метрополитена Москвы.
«Открыт в общем доступе новый вестибюль станции подземки «Международная». Также завершили восстановительные работы в северном пассажирском помещении «Петровско-Разумовской» станции на серой, салатовой линиях. Отныне для всех людей существует возможность пользования объединенным вестибюлем, – передал через аккаунт Twitter Сергей Собянин.
Ранее, 17 декабря, было осуществлено введение в эксплуатацию вестибюля станции метро «Пионерская» Филевской линии. Реконструкция данного объекта помогла увеличить его площадь почти до 400 кв. м. Работы длились почти 11 месяцев, что позволило поднять в два раза пропускную способность турникетной площадки.
Автор: Дягилев Михаил