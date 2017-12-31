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Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева объяснила котам о традиции в РФ «соображать на троих»
Ведущая программы «Время» на «Первом канале» Екатерина Андреева разместила в Сети ролик, как вино «проходит таможню» у её домашних питомцев. Котам потом пришлось объяснять, что в РФ принято «соображать на троих».

Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева объяснила котам о традиции в РФ «соображать на троих»


Забавный ролик размещен телеведущей в Сети. В сюжете коты «положили лапу» на принесенное вино. Екатерина Андреева, публикуя забавный видеоролик, шутливо интересуется у своих «британцев», почему они нюхают бутылки и проявляют любопытство к пакетам с ними, это похоже на таможню. Андреева попыталась объяснить животным, что пить вино котам нельзя. В подписи к видеоролику телеведущая обращается к одному из питомцев: «Так, кто это тут на вино лапу положил? Что значит «лакать будешь»? Вы с Берендеем на двоих решили сообразить?».

Вслед за этим звезда попыталась объяснить котам, что в РФ издавна принято «соображать на троих». Но так как животные британской породы, они не знают исконных русских традиций.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 05:00
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