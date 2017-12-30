Оскар Кучера в Instagram разместил свое детское фото с отцом
Известный отечественный актер Оскар Кучера опубликовал на странице в Instagram детское фото со своим отцом. Помимо этого, артист поздравил папу с днем рождения.
На размещенном черно-белом фотоснимке знаменитость запечатлен вместе со своим отцом. В описании к фотографии Кучера сообщил, что 29 декабря его папе исполнилось 83 года, а также поздравил его с Днем Рождения.
«Будь ты нам здоров и продолжай творить далее! Мы все очень сильно любим тебя», - гласит надпись под постом.
Стоит отметить, что размещенный снимок очень понравился почитателям актера. Фолловеры также решили поздравить отца артиста и оставили в комментариях много поздравлений.
На размещенном черно-белом фотоснимке знаменитость запечатлен вместе со своим отцом. В описании к фотографии Кучера сообщил, что 29 декабря его папе исполнилось 83 года, а также поздравил его с Днем Рождения.
«Будь ты нам здоров и продолжай творить далее! Мы все очень сильно любим тебя», - гласит надпись под постом.
Стоит отметить, что размещенный снимок очень понравился почитателям актера. Фолловеры также решили поздравить отца артиста и оставили в комментариях много поздравлений.
Автор: Артем Васильев