Организатор взрыва в магазине "Перекресток" задержан в Санкт-Петербурге
Сегодня, 30 декабря, задержан организовавший и самостоятельно приведший в исполнение взрыв в продовольственном магазине Санкт-Петербурга мужчина. Инцидент в "Перекрестке" произошел 27 декабря этого года, тогда лицо злоумышленника попало на камеры видеонаблюдения.
В данный момент подозреваемый в покушении на жизни людей задержан. Следователи проводят допрос предполагаемого преступника. Следственный комитет РФ пока официально не сообщал мотивы гражданина, однако заявление представят общественности, как только будут получены признательные показания.
В данный момент подозреваемый в покушении на жизни людей задержан. Следователи проводят допрос предполагаемого преступника. Следственный комитет РФ пока официально не сообщал мотивы гражданина, однако заявление представят общественности, как только будут получены признательные показания.
Автор: Долгих Анна