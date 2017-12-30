Юлия Ковальчук нарядила елку и рассказала о предновогодних ощущениях
Певица Юлия Ковальчук лично выбрала, сама нарядила новогоднюю елку, и рассказала о своих ощущениях перед праздниками. Бывшая участница «Блестящих» отмечает, что после рождения дочери у нее снова появилось ощущение праздника в Новый год.
Российская ведущая и поп-исполнительница Юлия Ковальчук разместила на своей странице в Instagram фото с изображением новогодней елки, а в комментарии сообщила о самостоятельном подходе по выбору и украшению праздничного дерева. Певица сама упаковывала все подарки, расположившиеся под елью, и уверяет, что все сюрпризы сделаны с любовью.
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками собственным мнением о предпраздничных ощущениях, обратив внимание на то, как в этом году у нее изменилось отношение к зимним праздникам, сравнив с детскими ощущениями. Как считает сама Ковальчук, это является последствием пребывания в кругу родных людей возле теплого семейного очага в статусе мамы маленькой дочки. Певица искренне пожелала всем фанатам обретения такого же покоя и гармонии в душе в наступающем году.
Российская ведущая и поп-исполнительница Юлия Ковальчук разместила на своей странице в Instagram фото с изображением новогодней елки, а в комментарии сообщила о самостоятельном подходе по выбору и украшению праздничного дерева. Певица сама упаковывала все подарки, расположившиеся под елью, и уверяет, что все сюрпризы сделаны с любовью.
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками собственным мнением о предпраздничных ощущениях, обратив внимание на то, как в этом году у нее изменилось отношение к зимним праздникам, сравнив с детскими ощущениями. Как считает сама Ковальчук, это является последствием пребывания в кругу родных людей возле теплого семейного очага в статусе мамы маленькой дочки. Певица искренне пожелала всем фанатам обретения такого же покоя и гармонии в душе в наступающем году.
Автор: Дягилев Михаил