Разработка ученых воронежского университета будет внедрена в производство «Газпромнефти»
Ученые воронежского государственного университета смогли победить в конкурсном отборе «Газпромнефти». Благодаря этому их разработка будет со временем внедрена в процесс производства.
В пресс-службе ВГУ сообщили, что их сотрудники создали лучший проект по математическому обеспечению оптимизации производственных моментов и процессов логистики.
Также отмечается, что в рамках сотрудничества учебного заведения и «ИНЛАЙН ГРУП» эксперты смогут внедрить свою разработку в производство для действенной реализации задач компании. Проректором по инновациям и науке ВГУ Василием Поповым будет проводиться контроль над процессом внедрения проекта.
Василий Попов уверен, что благополучная реализация данной разработки станет отличной основой для будущего взаимодействия университета и российской промышленности.
В пресс-службе ВГУ сообщили, что их сотрудники создали лучший проект по математическому обеспечению оптимизации производственных моментов и процессов логистики.
Также отмечается, что в рамках сотрудничества учебного заведения и «ИНЛАЙН ГРУП» эксперты смогут внедрить свою разработку в производство для действенной реализации задач компании. Проректором по инновациям и науке ВГУ Василием Поповым будет проводиться контроль над процессом внедрения проекта.
Василий Попов уверен, что благополучная реализация данной разработки станет отличной основой для будущего взаимодействия университета и российской промышленности.
Автор: Дрокина Татьяна