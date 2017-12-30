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Актриса Ольга Кузьмина предстала в образе Золушки
Актриса Ольга Кузьмина, известная по работам в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», согласилась принять участие в фотосессии для звездного календаря на 2018 год. Предложенным ей образом Золушки знаменитость поделилась в Сети со своими поклонниками. Она рассказала, что ей посвятили сентябрьскую страницу.

Актриса Ольга Кузьмина предстала в образе Золушки


Рыжеволосую актрису пригласили для съемки в новогодний календарь «Русский Силуэт и Балет». В нем для девушки оставили место на сентябрьской странице, что поклонники посчитали символичным, так как считают Кузьмину яркой и солнечной. Для фотосессии актрису одели в наряд от Юдашкина, а золотистые волосы аккуратно собрали в красивую высокую прическу.

На фотографии на переднем плане можно увидеть пуант, на который смотрит звезда, обернувшись на бегу. «Почувствовала себя Золушкой на балу. Я стала Сентябрем в календаре, который посвятили балетам Петипа», – отметила Кузьмина, представив поклонникам свои фото.

Фанаты актрисы неустанно восхищались запечатленной фотографией, осыпая ее комплиментами. Кроме того, многие из них высказали желание купить календарь, чтобы весь будущий сентябрь лицезреть очаровательную Золушку.
Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 19:34
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