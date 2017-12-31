Юлия Барановская рассказала о новогоднем времяпровождении с детьми
Юлия Барановская выставила в Instagram очередной фотоотчет о предновогоднем времяпровождении с детьми. На этот раз жена Аршавина поделилась снимком с ледового шоу "Алиса в стране чудес". Поклонники в который раз отметили поразительное сходство старшего сына Артема со звездным отцом.
На фотографиях также можно заметить таких звезд фигурного катания, как Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Оба в роли персонажей знаменитого произведения. Фолловеры поинтересовались, в курсе ли футболист, какие у него чудесные дети.
На фотографиях также можно заметить таких звезд фигурного катания, как Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Оба в роли персонажей знаменитого произведения. Фолловеры поинтересовались, в курсе ли футболист, какие у него чудесные дети.
Автор: Долгих Анна